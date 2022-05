Tangenziale Aosta chiude 4gg,Comune 'evitare Ss 26 se possibile'

(ANSA) - AOSTA, 14 MAG - "Il consiglio per i cittadini è di evitare, per quanto possibile, la percorrenza della strada statale 26 nel tratto tra Sarre e gli svincoli autostradali di Quart/Pollein nelle due direzioni, e di utilizzare per gli spostamenti in città itinerari che non contemplino, se possibile, il transito in via Roma e via Parigi dal mattino di lunedì 16 maggio fino alla tarda serata di giovedì 19 maggio".

Lo raccomanda il Comune di Aosta visti i possibili disagi attesi dalla chiusura del tratto dell'autostrada A5 compreso tra i caselli di Aosta Est e Aosta Ovest, che funge anche da tangenziale. Lo stop alla circolazione, deciso dalla Società autostrade valdostane (Sav), è legato a lavori di smontaggio della struttura di protezione della cabinovia Aosta - Pila.

Il Comune di Aosta fa sapere che "il traffico commerciale di autotreni e autoarticolati sarà deviato sulla strada statale 26 tra Quart e Sarre, con un notevole impatto sulla circolazione nel tratto di attraversamento urbano di via Roma e via Parigi in entrambe le direzioni, anche a causa delle diverse rotatorie presenti sulla strada. Considerando che negli stessi giorni saranno operanti i cantieri 'volanti' per gli ultimi ritocchi al manto stradale legati al passaggio della tappa del Giro d'Italia, è probabile che il traffico lungo le suddette direttrici subisca rallentamenti o parziali interruzioni". In questo senso "la Polizia locale di Aosta si è attivata per potenziare i servizi di viabilità in città e nel tratto urbano della Ss 26" e "per fare fronte a eventuali emergenze che dovessero presentarsi, riservandosi l'impiego di speciali carri attrezzi per la rimozione di autoarticolati e autotreni".

