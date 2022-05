Riforma elettorale, Tripodi firma per il referendum

(ANSA) - AOSTA, 14 MAG - "Stamattina ho firmato la richiesta di referendum consultivo sulla riforma elettorale regionale", che prevede l'elezione diretta del presidente e della maggioranza con un suo definito programma di governo. Lo dichiara la deputata valdostana Elisa Tripodi, del M5s.

"Credo che il referendum consultivo - spiega in una nota - sia la più alta forma di iniziativa popolare che ci possa essere in uno Stato democratico, oltre che uno strumento che rappresenta la partecipazione politica diretta dei cittadini. In questo caso, e in particolare per quanto riguarda la Valle d'Aosta, è anche lo strumento perfetto per risvegliare le menti addormentate della classe politica regionale, di nuovo alle prese con l'ennesima crisi di maggioranza". Secondo Tripodi "il periodo storico che stiamo affrontando richiede ai rappresentanti dei vari livelli di governo stabilità e compattezza nell'affrontare con capacità le sfide che abbiamo davanti, come per esempio i fondi del Pnrr. Spendere bene tutte le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea deve essere la priorità anche per la Valle D'Aosta, e questo lo si può fare solo garantendo stabilità governativa alla Regione". (ANSA).