Covid, ancora 62 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 62 nuovi casi positivi al Covid-19 e non ci sono stati decessi. Le guarigioni sono state 11. Gli attuali contagiati scendono a 1.302, di cui 26 ricoverati all'ospedale Parini (uno in Terapia intensiva). Dall'inizio della pandemia le vittime sono 534. E' quanto si legge nel bollettino sull'emergenza Covid emesso dalla Regione in base ai dati dell'Usl. .