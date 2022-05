Bicincittà torna ad Aosta il 15 maggio

Dopo due anni di stop, torna ad Aosta Bicincittà, giunto alla 37/a edizione ufficiale. Come da tradizione la partenza è prevista da piazza Chanoux alle 10,30.

Le iscrizioni saranno aperte un'ora prima e prevedono la consegna di una maglietta ricordo dell'iniziativa, l'assicurazione e un biglietto della lotteria (10 euro).

Il percorso, della durata di un'ora e mezza con arrivo in piazza Chanoux, prevede il passaggio su avenue Conseil des Commis, via Festaz, piazza della Repubblica, via Monte Solarolo, via saint- Martin de Corléans, viale Monte Grivola, via Chambery, viale dei partigiani, via Carducci, via Carrel, via Caduti del Lavoro, via Mont Emilius, corso Ivrea, Arco d'Augusto, viale Chabod, corso padre Lorenzo e via Xavier de Maistre.

"Sarà una Bicincittà della ripartenza - commenta il presidente della Uisp, Massimo Verduci - e auspichiamo che chiunque partecipi con spirito di concordia. Per questa edizione non abbiamo scelto un tema perché ci sembravano tutti prioritari".

L'associazione Libera "sarà presente in modo più strutturato con un gruppo di giovani", aggiunge. In generale, "ci aspettiamo dalle 500 alle 1.000 persone, in base alle condizioni meteo, in linea con gli anni precedenti".