Pour l'Autonomie e Forza Italia disponibili dialogo con maggioranza

Pour l'Autonomie e Forza Italia sono disponibili ad avviare un dialogo con l'attuale maggioranza regionale finalizzato a superare la crisi politica in Valle d'Aosta e senza porre veti. E' quanto emerso durante le recenti 'consultazioni' tra le forze autonomiste e i due partiti attualmente all'opposizione, che possono contare su due consiglieri regionali ciascuno.

Nel corso dei colloqui - secondo quanto si è appreso - il Pd non ha chiuso ad un'ipotesi di "larghe intese" mentre la Lega ha espresso la sua contrarietà a governare in alleanza con i dem.

Stella alpina, inoltre, ha confermato la sua intenzione di restare nell'attuale maggioranza. Le trattative sono state 'congelate' in questi giorni e riprenderanno dopo le elezioni comunali del prossimo fine settimana.