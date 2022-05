Finisce in scarpata con moto, a giudizio padre amico

Inizierà il 9 giugno prossimo il processo per lesioni personali colpose a carico di Luca Negrini, di 46 anni, padre dell'amico del dodicenne che nell'ottobre scorso era rimasto ferito in un incidente in moto a La Thuile, in frazione Crétaz. I due ragazzini, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avevano sottratto la moto da trial del genitore per usarla nei dintorni. Il dodicenne era quindi caduto in una scarpata per circa 100 metri, riportando varie lesioni ed era stato ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova.

Il pm Giovanni Roteglia, titolare del fascicolo, ha citato a giudizio l'uomo. L'impostazione accusatoria si rifà al codice della strada, in base al quale i proprietari di veicoli sono tenuti a non consentirne la guida a chi non ha titoli per farlo. In questo senso il padre avrebbe lasciato la moto a disposizione del figlio, che aveva la possibilità di usarla solo in gare di trial e non per circolare.