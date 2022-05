Rinascimento Valle d'Aosta celebra primo congresso

A due anni e mezzo dalla fondazione, il Movimento civico Rinascimento Valle d'Aosta celebra il primo congresso. L'evento è in programma il 29 maggio dalle 9,30 alle 13 nella sala riunioni della Bcc di Aosta in piazza Arco d'Augusto.

"Il Congresso - si legge nella presentazione - verterà sull'analisi delle attività svolte e sulle linee programmatiche future oltre che sull'introduzione di alcune importanti innovazioni per rafforzare l'identità del movimento e consolidare l'enorme lavoro svolto in sede politica attraverso i quattro rappresentanti in Consiglio Comunale e nelle relative Commissioni, ma anche con le iniziative portate avanti al di fuori del Consiglio, in alcuni casi anche in stretta collaborazione con altre forze politiche".

Ampio spazio verrà riservato a eventuali interventi di rappresentanti di altre forze politiche e a domande e risposte dal pubblico. "L'analisi del lavoro svolto - commenta il presidente di Rinascimento, Giovanni Girardini - rappresenta senz'altro un importante punto di arrivo che ci rende orgogliosi ma soprattutto un punto di partenza e l'occasione per proseguire nella volontà di imprimere un'ulteriore accelerazione alla diffusione dei valori Rinascimentali per la nostra Città e Regione".