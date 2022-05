Lavevaz in commissione su riforma servizio idrico

Sulla nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato la terza commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha audito il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, in qualità di Assessore ad interim all'ambiente, e l'Assessore alle opere pubbliche e territorio.

"Si tratta di una riforma obbligatoria e urgente - ha detto il presidente della commissione, Albert Chatrian - che adegua il settore al nuovo quadro normativo italiano ed eurounitario e che consentirà alla Valle d'Aosta di accedere alle linee di finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le principali novità, vi è la definizione di un unico ambito, il cui governo sarà in capo al Bacino imbrifero montano della Dora Baltea , mentre alla Regione spetta la pianificazione anche attraverso l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla risorsa idrica: per il finanziamento di interventi strategici è previsto che il Bim e la Regione possano contrarre mutui a medio o a lungo termine e la Regione intervenire con risorse proprie per la restituzione di mutui accesi dall'Ente di governo dell'ambito (Ega). Una riforma che affronta la sfida dei cambiamenti climatici attraverso una pianificazione in grado di ridurre gli sprechi, tutelare le sorgenti e prevedere l'adeguamento dei bacini di accumulo".