Branduardi, Ayane e Toquinho al Forte di Bard

Tre concerti di grande livello per sancire l'accordo di collaborazione tra l'Associazione Forte di Bard e l'Associazione Culturale Aosta Classica che organizza l'omonimo festival, giunto alla 27/a edizione. Nella fortezza della bassa valle si esibiranno Angelo Branduardi il 22 luglio, Malika Ayane il 24 luglio e Toquinho il 31 luglio. I concerti inizieranno alle 21,30.

"La collaborazione nasce con l'intento - si legge in una nota - di varare una stagione estiva di musica nazionale ed internazionale che possa permettere al festival di ritornare alla sua programmazione tradizionale, dopo i due anni di pandemia, e al Forte di Bard, di poter proporre artisti di spicco che sappiano attrarre un pubblico vasto ed eterogeneo che andrà ad impreziosire il cartellone di eventi di Estate al Forte di Bard 2022. In tal senso si coniugano una serie di obiettivi perseguiti dalle due associazioni, primi fra i quali un'offerta culturale di alto profilo e l'utilizzo degli eventi per creare indotto turistico sul territorio".