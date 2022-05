Beni culturali, due nuovi abbonamenti per i castelli in Vda

Due nuovi abbonamenti per l'offerta culturale della Valle d'Aosta. Dal primo luglio saranno in vigore le nuove tariffe per visitare gli otto castelli inseriti nel sistema regionale, per cui è previsto un aumento di circa due euro. L'amministrazione regionale ha così ideato due nuovi abbonamenti, per andare incontro ai più appassionati: la Culture card castelli, che con 35 euro permette di visitare i monumenti di Fénis, Issogne, Verrès, Sarre, Gressoney, Chatillon, Saint-Pierre e Aymavilles e la Culture card Alta Valle (16 euro), limitata al castello di Aymavilles, di Sarre, al Sarriod de La Tour e che comprende anche il Ponte acquedotto romano Pont d'Ael. Dopo la sperimentazione di un anno, proseguirà la gratuità ai beni culturali regionale per gli under 26.