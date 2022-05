Operaio morto in casa vacanza Cartabia, martedì il funerale

Sarà celebrato martedì 10 maggio alle 10.30 nella sala del commiato del cimitero di Aosta il funerale di Costantin Cobane, l'operaio di 38 anni morto il 3 maggio scorso mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione della casa di villeggiatura di proprietà della famiglia del ministro Marta Cartabia, a Ollomont. Lascia la moglie Jennifer, i figli Lorenzo, Sara e Andrea e la madre Camelia.

L'operaio, di origini romene e residente ad Aosta, in base a una prima ricostruzione è stato colpito da una putrella metallica che gli è finita addosso per cause ancora da chiarire.

Il pm Francesco Pizzato - che ha concesso il nulla osta alle esequie dopo l'autopsia - procede per omicidio colposo e al momento l'unico indagato è Massimo Facchini, titolare dell'omonima impresa di Gignod a cui erano affidati i lavori di manutenzione straordinaria dell'autorimessa.