Pnrr: Regione, da ministero ok a progetto bando borghi Arvier

Il ministero della Cultura ha espresso "un giudizio positivo della proposta progettuale valdostana 'Arvier Agile"', individuata dall'esecutivo Lavevaz come progetto pilota nel quadro del finanziamento per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi del Pnrr. Lo fa sapere la Regione in una nota, commentando l'esito di un incontro convocato dal Comitato tecnico per la verifica dei 21 progetti pilota.

Secondo il presidente della giunta, Erik Lavevaz, e l'assessore ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, "l'attenta e accurata analisi svolta dal ministero, da cui emerge una sostanziale adesione alle scelte progettuali e all'orientamento espresso dalla Giunta regionale", rappresenta "un elemento importante a sostegno delle tesi sostenute dall'amministrazione regionale nel giudizio promosso al Tar dal Comune di Bard. Il ministero ha peraltro confermato che il mancato rispetto dei tempi per la definizione della proposta progettuale utile all'emanazione del decreto ministeriale di concessione dei finanziamenti entro fine maggio 2022 determinerebbe la perdita delle risorse che saranno allocate a favore di altri enti territoriali non valdostani su altre linee di intervento".