Rintracciata a Torino la donna scomparsa da Valtournenche

E' stata rintracciata ieri sera a Torino e sta bene Anna Agnieszka Sobczuk, la donna di 46 anni originaria della Polonia che risultava scomparsa da Valtournenche (Aosta) il 22 aprile scorso. L'hanno individuata i carabinieri del nucleo radiomobile di Torino, in via Cernaia, su segnalazione di un passante che aveva visto la trasmissione 'Chi l'ha visto?', a cui il compagno si era rivolto dopo il suo allontanamento. Entrambi sono residenti a Brescia e lavorano in un albergo ai piedi del Cervino, lui come cuoco e lei come aiuto cuoco.

Anna, fa sapere l'Arma, è stata accompagnata in ospedale, dove è stata visitata e subito dimessa in buono stato di salute.