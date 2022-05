Massi nella notte sulla regionale a Gaby, strada chiusa

Fango e massi, alcuni di grandi dimensioni, nella notte sulla strada regionale 44 della valle del Lys, a valle del comune di Gaby, in frazione Sorta Desor. La viabilità è stata interrotta "in attesa dell'intervento del geologo che vada a valutare se il versante sia o meno sicuro", spiega il sindaco, Francesco Valerio, intervenuto sul posto.

Sulla carreggiata "ci sono tre grandi crateri. I massi caduti, una decina in tutto, sono per la maggior parte rotolati fino al prato. Uno è arrivato a quattro o cinque metri da una stalla, gli altri non troppo vicino alle case".

I vigili del fuoco sono intervenuti con i forestali e le forze dell'ordine intorno alle 2.30. "Per fortuna a quell'ora non transitavano auto", aggiunge il primo cittadino. "A mia memoria è la prima volta che in quel tratto di strada si verifica un crollo simile", ricorda Valerio. Gaby e gli altri comuni a monte della zona dove sono caduti i massi sono raggiungibili solo per emergenze.