Cultura, dal 13 maggio a Gressan al via la rassegna Eptagono

Sarà il regno delle piante il tema dell'edizione 2022 di Eptagono, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Gressan con la compagnia Replicanti teatro.

"Arborea", prenderà il via il 13 maggio e vi parteciperanno oltre 24 esponenti del mondo dell'arte e della cultura, valdostani e non. Fra gli ospiti, anche Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. La rassegna si sviluppa in quattro giornate (13, 16, 18 e 20 maggio) e alle 17,30 di ogni giorno l'associazione "Vertigine" proporrà la lettura di una poesia dedicata a una pianta sempre diversa. Alle 18,30 è previsto "In lieti calici", uno spazio di convivialità con vini e prodotti locali offerti dalla proloco. Ricca la prima giornata: nel teatro di paglia della collina morenica Gargantua andrà in scena "L'anima sonora degli alberi", di Renato Poletto (alle 9,30 per le scuole e alle 14,30 per tutti), mentre dalle 20,45 andranno sono previsti lo spettacolo "La grande foresta" e un incontro con lo storico Andrea Désandré. Il 16, piatto forte della giornata saranno le proiezioni presentate dal critico e giornalista Luciano Barisone. Alle 17 sarà proiettato "Alberi" e alle 21 nel Teatro di Paglia viene proiettato, alla presenza del regista, il film "Nos forêts" di Matthieu Chatellier.

La terza giornata sarà dedicata ai laboratori mentre alle 20,45 si terrà l'incontro con Bianchi, che proporrà le sue riflessioni accompagnato dal clarinetto di Selene Framarin. Ancora laboratori per l'ultima giornata, che alle 20,45 culminerà con lo spettacolo "L'arte del vivere e del morire". La partecipazione a tutti i laboratori e agli spettacoli è gratuita, ma è obbligatorio prenotare chiamando il 338.3822886.

Per gli appuntamenti serali è previsto un servizio navetta dal piazzale antistante il Comune.