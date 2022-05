Comitato referendum, valdostani scelgano maggioranza e presidente

"Il fatto che il raggruppamento degli 'autonomisti' abbia riconosciuto la centralità della riforma elettorale per le consultazioni sulla crisi politica è una ulteriore conferma dell'importanza del tema. Parlare solo di urgenza della riforma senza definirne i contenuti non serve a nulla e nessun riforma seria può prescindere dalla necessità di permettere agli elettori di scegliere direttamente con il loro voto la maggioranza ed il Presidente della Regione". Lo sostiene in una nota il Comitato per la riforma elettorale aggiungendo: "Ben vengano le proposte e le discussioni su tanti altri aspetti della normativa elettorale, ma questo punto è determinante e discriminante rispetto alla qualità della proposta". Finora - fa sapere il comitato che propone un Referendum consultivo sulla riforma elettorale regionale - sono state raccolte 825 firme e l'obiettivo è di raggiungere quota 2.200 firme entro il 25 maggio.