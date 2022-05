Scuola: Caveri, esame Maturità si svolgerà regolarmente

"Il rinvio della riunione della Quinta Commissione del Consiglio Valle che avrebbe dovuto avviare l'esame del disegno di legge sullo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria, non inficerà il regolare svolgimento di questi ultimi, come già anticipato ai dirigenti scolastici nel corso della conferenza dei servizi di lunedì 2 maggio. Si provvederà quanto prima a richiedere la riconvocazione della suddetta Commissione". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri.