Sanità: fuga infermieri, lunedì incontro fra Usl e sindacati

"Il clima all'interno dell'Azienda è una cosa su cui dobbiamo certamente lavorare, ma è anche l'aspetto più difficile su cui agire. Per questo, lunedì ci sarà un incontro con i sindacati, così da avere un quadro più chiaro sulle problematiche specifiche". Lo dice il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, in merito alla fuga di personale, soprattutto infermieristico, dall'ospedale di Aosta.

"Il problema è diffuso non solo nel resto di Italia - aggiunge - ma anche in Europa. Si parla di desertificazione del personale sanitario. Che non si trovi personale è oggettivo, se lo trovassimo non si porrebbe il problema di chi va via". Nei giorni scorsi i sindacati hanno lamentato una cattiva gestione del personale da parte della dirigenza e una sottovalutazione generale del benessere in ambito lavorativo.

"Se c'è poco personale - prosegue Uberti - quello che rimane è più stressato, soprattutto dopo due anni di Covid: finita l'ondata pandemica fatica e stress rimangono. Il cuore del problema è lo stile di direzione, il modo di porsi, non sono cose che si risolvono con uno schiocco di dita. Se ci saranno interventi da fare dal punto di vista organizzativo li faremo".