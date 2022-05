Lavevaz conferma, bilancio blocca prelazione

"La Regione non può che confermare un interesse strategico ad acquisire il Castello di Introd per arricchire il proprio patrimonio monumentale e per dotare il territorio del Gran Paradiso di un volano di sviluppo dell'offerta turistica e culturale. Purtroppo i vincoli della procedura per l'esercizio del diritto di prelazione non sono compatibili con le tempistiche per l'approvazione dell'assestamento di bilancio, passaggio indispensabile per poter disporre delle risorse necessarie". Lo dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in merito all'acquisto del castello di Introd. "Sulla base degli orientamenti che saranno espressi dal Consiglio Valle - aggiunge - sarà comunque eventualmente possibile proseguire il percorso finalizzato all'acquisto, se ce ne saranno le condizioni".