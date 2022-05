Commercio: Borre, niente proroga per dehors gratuiti

"Abbiamo fatto delle valutazioni ed è difficile concedere agevolazioni" sulla tassa per i dehors e "inoltre secondo noi il bilancio può essere destinato a forme di investimento maggiormente remunerative rispetto a un sostegno economico che può agevolare pochi e con una cifra molto bassa".

Lo dice la vice sindaco Josette Borre in risposta a una mozione presentata dalla Lega durante i lavori del Consiglio comunale di Aosta, in cui si chiedeva l'impegno "a valutare una proroga di esenzione al canone unico patrimoniale o uno sconto sul canone per tutto il 2022".

"Per i dehors un piccolo aiuto gli esercenti lo stanno ancora percependo: possono mantenerli più estesi e hanno altri 210 giorni per ripresentare le domande e adeguarli. Preferiamo destinare le risorse ad attività e manifestazioni che possano dare a risposte a più commercianti sul territorio. Non solo bar hanno patito la pandemia, anche negozi e altre attività commerciali", conclude Borre.