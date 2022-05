Ue: Caveri, Eusalp per rafforzare solidarietà aree alpine

"Occorre dare un maggiore impulso politico alla Strategia Eusalp al fine di rafforzare la solidarietà tra le aree del sistema alpino, che nonostante le diversità linguistiche sono caratterizzate da problematiche molto simili, in primis quella relativa alla crisi demografica, che deve essere arginata nel più breve tempo per poter garantire la sopravvivenza e lo sviluppo di questi territori". Lo ha detto l'assessore regionale agli Affari Europei, Luciano Caveri, intervenendo a Trieste alla seconda Conferenza Digitale Alpina (Dac), organizzata nell'ambito del programma della Presidenza italiana 2022 di Eusalp (macro-strategia che discende da un accordo siglato nel 2013 da Paesi dell'Unione Europea - Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia - e da due stati extra europei - Svizzera e Liechtenstein -, e che permette lo scambio di buone pratiche la nascita di progetti di cooperazione tra le 48 regioni e province autonome che si trovano attorno alla catena alpina).

"La digitalizzazione e la connettività, realizzate anche attraverso l'utilizzo dei diversi fondi europei, risultano tra gli strumenti più adeguati - ha aggiunto - per far fronte e risolvere le problematiche alpine. La digitalizzazione, infatti, aiuta a superare gli handicap naturali delle zone montane e rurali, a sviluppare nuovi modelli di sviluppo e a rafforzare la resilienza dei villaggi montani e rurali. Diventa, quindi, di estrema importanza garantire l'accesso, e parallelamente, fornire contenuti adeguati a tutti, in primo luogo in termini linguistici al fine di rafforzare il collegamento e la cooperazione tra i territori".