Tasse invariate all'Univda per anno 2022/2023

Il Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta ha approvato il sistema delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2022/2023: le fasce di contribuzione e gli importi restano invariati rispetto all'anno in corso.

Inoltre è stata definita l'offerta formativa per il 2022/2023 con la conferma dei corsi di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo, Scienze e tecniche psicologiche, Scienze della formazione primaria e Economia e politiche del territorio e dell'impresa.

Il corso di laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale vedrà un aggiornamento del titolo in "Economia e management" unitamente alla modifica dell'ordinamento con l'attivazione di due curricula: il primo, "Economia e analisi dei sistemi economici", sarà un percorso attento ai processi decisionali e di funzionamento dell'azienda e ai modelli interpretativi del comportamento del singolo agente economico; il secondo, "Economia e gestione delle imprese", sarà più orientato all'analisi e all'interpretazione delle dinamiche dei sistemi economici e dei conseguenti impatti sulle realtà aziendali.

Infine il Consiglio dell'Università ha approvato la partecipazione al Progetto Prin 2020 "AlpiLink: German-Romance Language Contact in the Italian Alps: documentation, explanation, participation" che prevede un contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca all'ateneo di 71.181 euro. "Ancora una volta Univda ha ottenuto un finanziamento per un Progetto di rilevante interesse nazionale, riconoscimento dell'intensa e qualificata attività di ricerca svolta dai ricercatori e dai docenti dell'ateneo" ha commentato la Rettrice, Mariagrazia Monaci.