Sanità: carenza infermieri, Usl valuta convenzioni esterne

"Siamo molto preoccupati per l'estate, non si può non concedere ferie a persone che in due anni ne hanno fatte pochissime. Stiamo studiando delle strategie per mantenere i servizi". Lo spiega il direttore sanitario dell'Usl Guido Giardini, in merito alla carenza di personale infermieristico all'ospedale Umberto Parini di Aosta.

Fra le ipotesi al vaglio della direzione sanitaria quella "di affidarsi a convenzioni esterne per avere personale competente in tempi rapidi". "Su 28 pazienti ricoverati nei reparti Covid del Parini - prosegue - solo in cinque hanno sintomi polmonari riconducibili al virus. Il virus sta girando, per fortuna i casi sono molto lievi e non ci sono ricoveri in Terapia intensiva. Il problema nella gestione ospedaliera è che in ogni caso i soggetti positivi vanno isolati e comporta l'utilizzo di maggiori risorse infermieristiche".