Gruppo Cogne acquisisce società tedesca Emb Gmbh

(ANSA) - AOSTA, 02 MAG - Cogne Edelstahl di Neuss - che dal 1997 si occupa della distribuzione dei prodotti delle società del gruppo Cogne in Germania, Benelux e Austria - ha rilevato la società EMB GmbH di Stuhr, vicino alla città tedesca di Brema, specializzata nella distribuzione di prodotti in acciaio inossidabile.

"L'operazione consente a Cogne Edelstahl lo sviluppo della propria presenza e dell'attività nella Germania settentrionale mediante una propria sede di vendita e di stoccaggio. Oltre a tempi di consegna più brevi, in futuro i clienti di quest'area potranno beneficiare di una più vasta gamma di prodotti e sevizi disponibili in loco, usufruendo delle ampie possibilità produttive e di consegna del Gruppo Cogne", spiegano dalla Cogne acciai speciali. (ANSA).