Primo maggio: sindacati in piazza a Verres per la Pace

"Per un primo Maggio di pace" i sindacati scendono in piazza a Verres in occasione della festa dei lavoratori. Il programma prevede il ritrovo alle 10 nel piazzale Fiorìn (piazza dell'Ospedale): il corteo transiterà nella via centrale per giungere al monumento ai Caduti dove verranno deposti i fiori e proseguirà fino in piazza Emile Chanoux dove si terranno gli interventi ufficiali.

Dopo due anni i sindacati regionali (Cgil, Cisl, Uil e Savt) si ritrovano a Verrès per la festa dei lavoratori che assume un significato ancor più speciale: "Nessuno si rassegni alla guerra e alla corsa al riarmo! Nessuno si pieghi alle leggi della violenza e alla logica amico-nemico. Risolviamo i problemi che non abbiamo ancora affrontato nel rispetto del diritto internazionale. Basta con la propaganda di guerra! Fermiamo la circolazione dell'odio e dell'inimicizia. Facciamo pace. In un clima di incertezza e di grande preoccupazione il lavoro può e deve diventare motore di riscatto sociale e di visione futura" scrivono i sindacati in una nota.