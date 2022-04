Cinema, ad Aosta torna il Cactus International film festival

La comunicazione non verbale per superare le barriere linguistiche, il rapporto tra bambini e media, i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e ancora i 40 anni di E.T., l'extraterrestre più famoso al mondo e i 90 del compositore John Williams: sono i temi al centro dell'edizione 2022 del "Cactus International Children's and Youth Film Festival", rassegna "dedicata a chi è bambino oggi e a chi non ha dimenticato di esserlo stato".

I numeri della manifestazione, in programma ad Aosta dal 20 al 22 maggio: tre giorni e 13 eventi, 42 film in concorso provenienti da 21 Paesi diversi, 11 premi da assegnare, 30.426 giurati nelle scuole di tutta Italia. "Nato dalla passione per le storie ed il cinema - si legge nella presentazione - il Cactus International Children's and Youth Film Festival seleziona e presenta opere di qualità dando voce ad autori e autrici internazionali. Ma è anche un luogo di intrattenimento e cultura che offre strumenti preziosi per fare esperienza di sé e dell'altro, un'occasione d'incontro, di crescita, di reciprocità, un pezzetto di strada da percorrere insieme che parte dai racconti cinematografici per poi spingersi in tante altre direzioni culturali e ludiche".