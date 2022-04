Lascia albergo dove lavora, denunciata scomparsa a Valtournenche

La scomparsa di una donna di 46 anni è stata segnalata a Valtournenche, in Valle d'Aosta. Anna, di nazionalità polacca, e il suo compagno vivono a Brescia ma attualmente lavorano entrambi in un hotel del paese ai piedi del Cervino. Il 24 aprile l'uomo ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri della stazione di Cervinia: al momento per i militari si tratta di un allontanamento volontario e sono in corso le indagini del caso.

La scomparsa della donna è stata segnalata anche alla trasmissione 'Chi l'ha visto'. L'uomo ha riferito che Anna la mattina del 18 aprile si è allontanata dal loro appartamento in hotel. Da allora non è più rientrata e non ha dato sue notizie.

Con sé ha il cellulare, che risulta spento, e la carta d'identità. Il compagno - si legge sul sito web della trasmissione di Rai3 - teme che possa trovarsi in difficoltà.