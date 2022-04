Tumori: da Aosta a Roma a piedi per i 100 anni della Lilt

(ANSA) - AOSTA, 23 APR - È iniziato dalla Valle d'Aosta il viaggio dell'attore e regista Filippo Arcelloni, che questo pomeriggio ha fatto tappa nel capoluogo grazie al progetto "La via Francigena on foot". L'iniziativa vuole "essere uno strumento di confronto, comunanza di intenti e sensibilizzazione a un corretto stile di vita" ed è stata ideata dall'attore in occasione dei cento anni della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt). Il viaggio terminerà i 31 maggio a Roma.

"Rispetto alla prevenzione l'attività fisica, e soprattutto camminare, sono fra le migliori cose che si possano fare - commenta Arcelloni -. In ogni tappa cercherò di illustrare il messaggio rispetto a quanti benefici porti con sé la prevenzione". La 40 giorni di viaggio del "pellegrino della salute" potrà essere seguita, tappa dopo tappa, direttamente sul web all'indirizzo www.viafrancigenaonfoot.it, da dove si potrà contattare l'attore anche per accompagnarlo in qualche frammento del suo cammino.

"Punto fondamentale è la prevenzione - commenta il presidente della Lilt Valle d'Aosta, Salvatore Luberto -. Camminare è uno strumento utile e rappresenta la libertà: il nostro centenario coincide anche con la libertà dopo due anni di Covid. Molto lentamente gli screening stanno riprendendo, ma c'è davvero molto da recuperare. Dobbiamo ricordare sempre, e l'iniziativa serve anche per questo, che prevenire salva e vite". (ANSA).