Uv frena su Lega, ripartono consultazioni

Frenata all'accordo con la Lega e ripartenza delle consultazioni con tutte le forze politiche: è quanto emerso dalla riunione del Conseil fédéral dell'Union valdotaine, durata oltre tre ore e svoltasi giovedì sera a Quart.

Ad aprire i lavoro è stata la presidente Cristina Machet che ha illustrato un documento che ha ripercorso le tappe che hanno portato alla crisi politica in Regione. Poi la parola è passata ai delegati, alcuni dei quali si sono opposti all'accordo con la Lega. "E' stato un Conseil 'acceso' e molto partecipato - ha detto Machet -, in tanti hanno preso la prola, proprio come auspicavo. Era importante sentire la nostra base. Alla fine è uscita la necessità di avere maggiori informazioni ed è stato deciso a maggioranza di far ripartire le consultazioni con tutti. Porteremo a breve in Conseil una proposta più concreta su programma e alleanze". E' probabile che il 'parlamentino' unionista torni a riunirsi già la prossima settimana.