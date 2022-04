Sci, Cervinia chiude stagione con discese in costume da bagno

Una discesa con gli sci o lo snowboard in tenuta balneare: così Cervinia ha deciso di concludere la lunga stagione invernale. L'appuntamento è per il primo maggio con la "Swimwear Ski Parade". Si parte da Plan Maison, a 2.555 metri di quota, e si scende tutti assieme lungo la pista n. 5, raggiungendo il centro del paese al Cretaz. "E' un modo divertente e inusuale per celebrare la Festa dei lavoratori e la conclusione della lunghissima stagione invernale del Cervino Ski Paradise" spiegano gli organizzatori.