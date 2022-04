Fratelli d'Italia accusa, continua il teatrino in Regione

"Il teatrino in consiglio regionale continua. Tra i soliti vecchi burattinai e nuovi avidi burattini che si fanno prendere pure a calci pur di entrare in maggioranza per muovere qualche filo rigorosamente personale. Una maggioranza che continua peraltro nell'ombra a deliberare in Giunta come se niente fosse mentre il consiglio regionale è paralizzato da settimane con la scusa ufficiale di una crisi".

Lo scrive in una nota Fratelli d'Italia Valle d'Aosta commentando l'evoluzione della crisi in regione.

"Se è vero che c'è la crisi - si legge - la Giunta non sarebbe legittimata ad adottare gli atti rilevanti che sta adottando a raffica perché sarebbe legittimata solo all'ordinaria amministrazione. Ma se le delibere di Giunta vengono approvate non si capisce il motivo per il quale il Consiglio regionale non si debba riunire. Il Presidente del Consiglio ha il dovere di convocare le adunanze per le quali i consiglieri sono pagati e trattare gli ordini del giorno fino al momento in cui la crisi, se c'è, si manifesti nell'Aula. La partita si giochi alla luce del sole con ognuno che si assuma le sue responsabilità. Continuare così è oltre la vergogna".