Regione: Union valdotaine, ancora aperti più scenari

"L'obiettivo è di preparare un documento che contenga gli obiettivi che l'Union valdotaine si prefigge, piuttosto che indicare le alleanze. Sarà un documento di sintesi dei lavori del Conseil fédéral, al quale si chiederà un mandato sulla linea politica da seguire. Sono ancora aperti più scenari, è giusto che la scelta sia presa dalla base". Lo ha detto Cristina Machet, presidente dell'Union valdotaine, presentando i lavori del "Parlamentino" unionista che si riunirà giovedì 21 aprile, alle 21, nell'auditorium delle scuole di Quart, per cercare una soluzione alla crisi politica in Regione.

"E' una scelta difficile per l'Union valdotaine - aggiunge Machet - e l'unico modo è condividerla".