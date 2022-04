Proposta per istituire comparto sicurezza in Vda

"Prendendo atto che, per la prima volta, c'è una proposta unanime da parte di tutte le sigle di Vigili del fuoco e Corpo forestale finalizzata all'istituzione di un comparto sicurezza", la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha condiviso la disponibilità ad affiancare agli incontri periodici con i Sindacati un tavolo informativo dedicato per consentire un aggiornamento costante sull'iter dei percorsi avviati dalla Regione. E' quanto emerso al termine di un incontro tra una rappresentanza del Governo regionale (composta dal Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e dagli assessori Luigi Bertschy, Davide Sapinet e Carlo Marzi) e i rappresentanti sindacali dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, in occasione dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali.

"Riguardo al Corpo forestale - si legge in una nota dell'amministrazione regionale - è stata decisa la creazione immediata di un tavolo riguardante la questione dell'equiparazione e un percorso parallelo sulla redazione della nuova legge regionale, sulla quale è già stato da tempo avviato il lavoro di redazione di confronto. Il Governo ha espresso la volontà di inviare entro il mese di giugno alla Commissione paritetica la bozza di norma per l'equiparazione. È stata inoltre condivisa la volontà di ottimizzare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, il numero di assunzioni susseguenti alla procedura concorsuale per gli Agenti forestali". "Riguardo ai Vigili del fuoco - prosegue la nota - il confronto ha permesso di concordare che il prossimo concorso regionale previsto nel 2023, come avviene nella procedura selettiva nazionale, veda la previsione di una riserva di posti per i lavoratori discontinui a garanzia di una più ampia disponibilità di risorse umane".