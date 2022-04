Morto travolto da escavatore, per sindacati è "inaccettabile"

"Inaccettabile e inconcepibile morire sul lavoro. E' necessario fermare subito questa strage". Lo scrivono in una nota i sindacati , Fillea Cgil, Filca Cisl , Feneal Uil e Savt Costruzioni in merito all'incidente avvenuto martedì pomeriggio a Issime.

"Ribadiamo sempre e con forza - si legge - la necessità di attivare urgentemente, come da noi richiesto al Presidente Lavevaz, durante l'incontro in Regione, l'apertura di tavoli specifici. La sicurezza sul lavoro deve essere al primo posto, con azioni decise e urgenti, utili a fermare questa strage che ormai anche nella nostra piccola regione conta troppe vittime".

Secondo i sindacati, "si deve sempre di più concentrare l'azione verso la prevenzione e creare una cultura sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con azioni mirate rivolte ai lavoratori, alle imprese, nonché puntare all'inserimento di momenti specifici all'interno dei percorsi scolastici".