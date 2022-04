Morto travolto da escavatore, accertamenti dei carabinieri

Non un incidente sul lavoro ma un sinistro domestico: così è stato classificato dai carabinieri quello costato la vita ieri a Claudio Linty, di 45 anni, fratello di Christian, sindaco di Issime. L'uomo infatti è stato travolto dal suo piccolo escavatore, che stava manovrando all'interno di una proprietà privata. I militari hanno ricostruito che era impegnato a spostare dei ciottoli con l'obiettivo di realizzare una strada utile al trasporto di concime. I carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti e al momento non emergono responsabilità di altre persone.

L'incidente si è verificato sicuramente nel pomeriggio, ma non sono emersi testimoni dell'accaduto. Per questo l'allarme è scattato solo dopo che Claudio Linty non rispondeva al telefono: preoccupati, i familiari sono usciti a cercarlo e all'orario di cena lo hanno trovato sotto all'escavatore.