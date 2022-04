Incidenti sul lavoro, muore travolto da un escavatore

E' morto dopo essere stato schiacciato dall'escavatore che stava manovrando. La vittima è Claudio Linty, di 45 anni, fratello del sindaco di Issime (Aosta). L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nella valle del Lys. L'uomo stava facendo dei lavori in un terreno di sua proprietà, quando per cause ancora da accertare è stato schiacciato dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.