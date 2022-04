In Valle d'Aosta scioperano Vigili fuoco e forestali

In Valle d'Aosta scioperano i vigili del fuoco e il Corpo forestale. L'astensione dal lavoro è in programma il 20 aprile ed è prevista una manifestazione sotto Palazzo regionale, ad Aosta. L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa.

"E' una vicenda che dura al 2018 - ha spiegato Franco Treves, forestale del Savt - e che non è mai stata all'ordine del giorno dell'agenda politica valdostana, c'è stata un'inerzia completa".

In dettaglio - ha aggiunto - "chiediamo la revisione della legge regionale sul corpo forestale, un intervento per sopperire alla carenza di personale (110 agenti in servizio su una dotazione prevista di 160), l'equiparazione previdenziale agli altri corpi nazionali e l'allineamento dell'indennità di pubblica sicurezza alle altre forze dell'ordine". "Non chiediamo - ha concluso - elemosina o favoritismi".

"E' necessario - ha detto Giuseppe Vona, vigile del fuoco della Cgil - che venga istituito un comparto della sicurezza e del soccorso. Inoltre chiediamo la norma attuativa per l'equiparazione della previdenza ai corpi statali. Dalla politica vogliamo un impegno, da 4 anni abbiamo solo silenzio".

Il collega Roberto Uva (Conapo) ha concluso: "Le nostre richieste vanno dal superamento della carenza di personale, con 156 vigili operativi su un organico previsto di 230, alla creazione di un distaccamento in bassa valle, dalle nostre specificità che devono essere riconosciute nel contratto alla previdenza. Ci sentiamo abbandonati e le conseguenze ricadono sulla popolazione".