Al traforo Monte Bianco con monili e gioielli, denunciato

La polizia di frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco ha denunciato per ricettazione un cittadino albanese di 28 anni. L'uomo, che viaggiava su di un autobus di linea, è stato fermato ieri pomeriggio mentre tentava di entrate in Italia. Durante i controlli, i poliziotti hanno trovato numerosi monili, orologi e piccoli gioielli. L'uomo non ha saputo spiegarne la provenienza. Le indagini dovranno chiarire se si tratta di oggetti rubati.