25 aprile: Anpi Vda, iniziative per coinvolgere i giovani

Iniziative su tutto il territorio regionale per ricordare la Liberazione dall'occupazione nazifascista. Per il 25 aprile in aggiunta "all'ufficialità del momento" spiegano dall'Associazione nazionale partigiani, "come comitato regionale proponiamo diverse iniziative più culturali, pensate in collaborazione con i ragazzi, le diverse istituzioni scolastiche, associazione e Comuni della Valle coinvolti".

In questo ambito fino all'8 maggio sarà possibile visitare la mostra "Le madri della Repubblica", organizzata dall'associazione Dora Valle d'Aosta alla Cittadella dei giovani di via Garibaldi mentre il 24 e 25 aprile si terrà il Trofeo della Liberazione, a Saint-Christophe, calcio per Pulcini e Veterani.

"Il 25 aprile è la festa per eccellenza della storia partigiana.

Quest'anno arriva in un momento di guerra e come in tutte le situazioni del genere ci sono posizioni discordanti, che non possono essere taciute", commenta il presidente dell'Anpi, Vinzio Nedo.

Le commemorazioni ufficiali per il 25 aprile ad Aosta inizieranno alle 9,30 al cimitero e proseguiranno alle 10,30 al giardino della Rimembranza di via Festaz. Alle 10,40 si terrà il consueto corteo verso piazza Chanoux con il discorso celebrativo dell'oratore dell'Anpi e il saluto delle autorità locali. Alle 16,30 si terranno il concerto della banda di Aosta e l'ammainabandiera.

Le iniziative si svolgeranno in molti altri comuni della Valle, fra cui Saint-Marcel, Nus, Saint-Vincent, Verrès, Champdepraz.

Il 28 aprile, al parco della Rimembranza di Aosta, sarà presentato il progetto "Percorrendo la Resistenza" realizzato con alcune classi delle scuole Manzetti, Martinet e del liceo Bérard mentre il 29 aprile nella sede della Cgil di Aosta sarà proiettato il film "Bella ciao".