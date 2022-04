Meteo: Pasqua e Pasquetta di sole in Valle d'Aosta

Cielo sereno e temperature in lieve calo nelle giornate di Pasqua e Pasquetta in Valle d'Aosta. Per domenica infatti l'ufficio meteo regionale prevede "prevalentemente soleggiato con qualche possibile nube sui settori orientali, specie al mattino" e "temperature in calo, più sensibile in quota, salvo le minime nelle valli". Lo zero termico passerà dai 2.300 ai 2.700 metri di quota. Al mattino i venti saranno deboli, seguiti da "brezze pomeridiane".

Lunedì è previsto "prevalentemente soleggiato, salvo qualche nube mattutina" con "temperature in lieve calo" e zero termico da 2.000 a 2.600 metri. Previsti "episodi di foehn in estensione nelle valli".