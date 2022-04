Animali, liberato Biancone ferito in valle di Cogne

Ritrovato ferito a Lillaz (Cogne) nel luglio scorso, un esemplare di Biancone (Circaetus gallicus) è stato curato e rimesso in libertà nei giorni scorsi sulla collina di Quart. Lo ha comunicato l'assessorato regionale delle Risorse naturali. Il Biancone - si legge in una nota - è un rapace migratore presente in Valle d'Aosta solo nel periodo estivo con una quindicina di coppie; si nutre principalmente di rettili ed è una specie considerata "vulnerabile".

Recuperato dal Corpo forestale della Valle d'Aosta, l'esemplare è stato trasportato al Centro recupero animali selvatici "dove i veterinari hanno constatato la frattura della clavicola e del coracoide dell'ala sinistra". "Poiché a fine settembre, periodo in cui la specie migra verso le zone di svernamento in Africa, l'esemplare non era ancora in grado di volare, è rimasto al Cras, in un'apposita voliera con una zona coibentata per proteggerlo dal freddo. I veterinari del Centro, nelle giornate calde, hanno proceduto a riabilitare il rapace con specifiche sezioni di volo controllato".

Nell'ambito di una collaborazione con il Centro di ricerca scientifica Max Planck Institute di Monaco di Baviera, l'animale è stato dotato di un segnalatore Gps che consentirà di seguirne gli spostamenti per approfondire le conoscenze e le abitudini della specie.