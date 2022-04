Imprese, 12 aziende sostenute da bandi Fondazione comunitaria

Dodici imprese colpite dalla pandemia sono state sostenute con le risorse messe a disposizione in due bandi da 40mila euro - a valere sul Fondo Emergenza Coronavirus Vda gestito dalla Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta - che sono stati erogati da Confcommercio VdA. Il contributo massimo per ogni singola richiesta non doveva eccedere la cifra di 2.500 euro.

"L'obiettivo (raggiunto) era quello di sostenere - si legge in una nota - i cosiddetti 'negozi di vicinato', che segnalavano una comprovata situazione di debiti insoluti riferiti al pagamento dei canoni di locazione nel periodo marzo 2020 al dicembre 2021".

Le domande totali di contributo pervenute sono state 12 e ciò significa che le aziende hanno ricevuto un sostegno pari a circa 2.000 euro ciascuna.

"La collaborazione con ConfCommercio VdA - spiega Pietro Passerin d'Entrèves, Presidente della Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta - è stata strategica per aiutarci a intercettare un bisogno reale e fornire una prima risposta nella massima trasparenza. Il nostro è stato un piccolo contributo, ma dall'alto valore simbolico. Le piccole attività economiche di prossimità sono infatti una componente importante che sostanzia il tessuto sociale della nostra Comunità".

"Siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto - aggiunge Graziano Dominidiato, Presidente Confcommercio VdA - aiutare e sostenere le nostre attività è uno degli scopi dell'Associazione. Quest'alleanza con Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta ha permesso ad alcune attività del nostro territorio di poter ripartire al meglio scongiurando spiacevoli chiusure - conclude Dominidiato".