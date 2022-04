Trovato con 150 grammi hashish in casa, arrestato 19enne

Un diciannovenne pachistano, Tayyab Hassan, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti. I militari hanno trovato nella sua abitazione ad Aosta circa 150 grammi di hashish diviso in due panetti. La perquisizione è scattata nel pomeriggio del 13 aprile: i carabinieri erano andati a notificargli un provvedimento di divieto di dimora in Valle d'Aosta nell'ambito di una precedente indagine per spaccio di droga. L'udienza di convalida dell'arresto davanti al gip del tribunale si terrà nei prossimi giorni. Il fascicolo è affidato al pm Manlio D'Ambrosi.