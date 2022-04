Valle d'Aosta approva Piano per salute e benessere sociale

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il Piano per la salute e il benessere sociale 2022/2025. Due le finalità: il miglioramento dello stato di salute delle persone (in assenza e in presenza di malattia, perché riferito al benessere fisico e mentale), indipendentemente dalla loro età, genere o condizione sociale; il miglioramento del complesso sistema di offerta organizzata e integrata di servizi, pubblici e privati convenzionati, predisposta sia nelle fasi ordinarie, sia nelle emergenze. Il Piano è composto da 5 Macro Aree, quattro tematiche e una a valenza trasversale.

"Si tratta di un documento di programmazione sanitaria e sociale - commenta l'assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Barmasse - che riveste fondamentale importanza per la sanità, che mancava dal 2013. È stato un lavoro delle strutture di oltre 10 mesi, importante, accurato, in cui abbiamo analizzato tutte le tematiche che riguardano il tema della salute e del benessere sociale". Prosegue: "L'emergenza sanitaria ha messo in luce la necessità di riorganizzare e sostenere con maggiori risorse il ruolo del territorio e dei suoi attori principali. Si tratta di una nuova assistenza socio-sanitaria territoriale che, superando la logica puramente erogativa, pone al centro la persona nella totalità dei suoi bisogni".