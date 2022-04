Regione: Caveri, mobilitarsi per riunificazione autonomisti

L'assessore regionale all'Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri, interviene sul proprio blog riguardo alla "necessità di rimettere assieme il mondo autonomista in Valle d'Aosta sotto un unico simbolo".

"Bisogna mobilitarsi in fretta - scrive - a favore di un solo, grande, partecipato, solido e accogliente movimento autonomista che dialoghi alla ricerca di un orizzonte certo per gli anni a venire. L'alternativa resta la parcellizzazione che farebbe il gioco di chi dell'Autonomia, dicendo il contrario, vorrebbe farsi un sol boccone".

Secondo Caveri "quando si è sul piede di partenza - e non è la prima volta che ci si avvicina al risultato - nasce il dibattito" sulla modalità attraverso cui raggiungere l'obiettivo. "Ho sempre detto, per storia personale e familiare, che la scelta più logica - spiega Caveri - è avere la storica Union Valdôtaine, dove sono nato e cresciuto politicamente, come logica e giusta destinazione per ritrovarsi. Ma non bisogna farlo né chiedendo pentimenti per chi scelse di andarsene con le sue ragioni e neppure uccidere il vitello grasso per accogliere il figliol prodigo, come avviene nella celebre parabola dal Vangelo secondo Luca".