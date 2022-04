Casinò: Rini, giustizia è stata fatta ma quanta cattiveria

"Giustizia è stata fatta. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la piena legittimità del nostro operato". Così su Facebook Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia, dopo che la Consulta ha annullato la sentenza di condanna della Corte dei conti a un risarcimento da 16 milioni di euro per 18 consiglieri regionali, passati e attuali. Dopo aver ringraziato chi l'ha supportata, esprime un "grazie anche a chi, con cattiveria, ha cavalcato questa storia - strumentalizzandola - approfittandosene per screditare le persone coinvolte. Da voi ho avuto il più grande insegnamento: quello di non essere mai come voi. Tutta questa storia mi ha insegnato tanto e il dolore e le difficoltà provate in questi anni dovranno essere trasformati in forza per affrontare meglio le sfide future della vita. Oggi, però, c'è spazio solo per il sorriso". Rini era stata condannata a risarcire 586 mila 666 euro.

Sulla vicenda è intervenuto anche Mauro Baccega (per lui la condanna era di 2,4 milioni di euro), consigliere regionale di Forza Italia. "Oggi - ha scritto in un post - sono rinato per la seconda volta". "Sono stati cinque anni d'inferno - aggiunge - e comunque...giustizia è stata fatta. Ringrazio tutti coloro che nel tempo mi sono stati vicino e che mi hanno sempre sostenuto".