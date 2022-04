Torna Celtica, dall'1 al 3 luglio nel bosco del Peuterey

(ANSA) - AOSTA, 09 APR - Dopo la sospensione nel 2020 e l'edizione ridotta nel 2021 a causa del Covid, Celtica si prepara a tornare. Il bosco del Peuterey, in val Veny (Courmayeur), ospiterà la 26/a edizione del festival internazionale di musica, arte e cultura celtica, che "come da tradizione sarà nel primo fine settimana di luglio, da venerdì 1 a domenica 3 luglio 2022". L'organizzazione in una nota spiega che "la possibilità di realizzare la 26/a edizione di Celtica Valle d'Aosta si è concretizzata solo con il Dl n. 24 del 24 marzo, il quale ha fatto venire meno le restrizioni che avrebbero snaturato i principi fondanti della manifestazione".

La kermesse internazionale di musica, arte e cultura celtica "riconosce da sempre la libertà come valore assoluto, che si manifesta in ogni aspetto del Festival e, pertanto, il bosco del Peuterey che vi ha accolto e vi accoglierà sempre, indipendentemente dall'origine razziale o etnica, dalle convinzioni religiose, dalle opinioni politiche e da qualsiasi altro dato sensibile correlato a scelte personali, continuerà a farlo".

Tuttavia "l'organizzazione di Celtica nella sua veste abituale inizia a ottobre dell'anno precedente. Pertanto, i pochi mesi che intercorrono tra la decisione di realizzare il festival e le date di realizzazione dello stesso, non ci consentono di ideare il considerevole programma artistico che ha connotato il Festival fino al 2019". Ma "vi promettiamo fin da ora che lo spirito di Celtica Valle d'Aosta sarà presente e vivo". Inoltre "qualora nuove disposizioni legislative dovessero re-introdurre eventuali restrizioni in palese contrasto con lo spirito della manifestazione, sarà nostra premura valutare tempestivamente il da farsi". (ANSA).