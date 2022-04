Turismo: Aosta, una guida culturale per i più piccoli

Le bellezze di Aosta spiegate ai bambini. Sono state distribuite nelle scuole elementari le copie di "Aosta da esplorare. Guida culturale alla scoperta della città", un volume edito da Babele editore che in un centinaio di pagine racconta con testi chiari e semplici la storia, i personaggi, i monumenti e anche leggende e curiosità del capoluogo.

La guida sarà in vendita a partire da maggio, ed è "un ulteriore tassello - commenta l'assessore all'Istruzione e Cultura, Samuele Tedesco - per l'individuazione di percorsi artistico culturali atti a promuovere la conoscenza della città» per abitanti e turisti. "L'obiettivo - prosegue - è mettere in risalto la pluralità dell'offerta di Aosta e le sue diverse declinazioni che pure contribuiscono alla formazione di un'identità unica ma multiforme e rispettosa delle unicità che hanno contribuito a forgiare la città che oggi conosciamo".

La guida nasce da un'idea di Rossella Scalise e vi ha lavorato una squadra editoriale composta da Jean Louis Crestani e Valentina Borre, per la rielaborazione dei testi, Annie Caroline Roveyaz (illustrazioni), Jean-Claude Chincheré (fotografie) e Federico Salomone (impaginazione e grafica).