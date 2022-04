Parchi: 100 anni Gran Paradiso, speciale Meridiani Montagne

Uno "Speciale" di Meridiani Montagne per celebrare i 100 anni del Parco Gran Paradiso e per farlo conoscere e vivere in tutte le sue sfaccettature. Curato dal direttore del periodico, Paolo Paci, "offre cento buone ragioni per fare tappa nel Parco, raccogliendo la top ten di dieci categorie diverse attinenti a cose da vedere, da fare e da sperimentare": dalle cime più belle alle escursioni da provare, dai rifugi da non perdere agli animali e alla flora, dai panorami ai prodotti dell'enogastronomia, fino ad alberghi e ristoranti.

Come si legge nella presentazione, "lo speciale, che dedica la copertina allo stambecco simbolo del Parco, diventa un'occasione per ripercorrere la storia dell'ente: da quella più recente, che nel dopo guerra ha visto nascere il cosiddetto parco 'moderno' a quella più antica che lo vedeva palcoscenico d'eccezione per la rete di strade di caccia reali amate in primis dal re Vittorio Emanuele II".