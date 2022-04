Aeroporti: Marzi, Corrado Gex non chiude a voli commerciali

"Come previsto nel Defr lo sviluppo del sistema aeroportuale regionale prevede di favorire l'incremento delle attività istituzionali e per gli operatori di aviazione generale quali, tra le altre, di protezione civile ed elisoccorso, lavoro aereo, voli di stato e voli business, voli turistici a motore, volo a vela e pratica con droni. E' previsto, nel contempo, di dotare lo scalo anche di procedure di arrivo e partenza strumentali basate sulla navigazione Gps (Rnav), per l'eventuale attivazione di un segmento di volo commerciale". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Carlo Marzi, annunciando che è stata pubblicata la gara per l'aggiudicazione dei lavori di completamento dell'Aerostazione, per un importo a base d'asta di 7 milioni e 390.255 euro.

I tempi di esecuzione sono di 447 giorni, con avvio possibile dei lavori entro l'autunno del 2022. "Grazie agli ulteriori passi avanti nel completamento della struttura - ha aggiunto - l'intervento dell'aerostazione è stato stralciato dall'elenco delle opere incompiute, in quanto avviato nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024.

Con il completamento di Maison Caravex potremo far sì che la nostra regione non compaia più nell'elenco-anagrafe delle opere incompiute tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili".